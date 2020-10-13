Sefirin Kızı 23. bölüm full izle! Sefirin Kızı 24. yeni bölüm fragmanı!

Sefirin Kızı 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Pazartesi akşamları Star TV'de izleyici ile buluşan Sefirin Kızı dün akşam yine yeni bölümünde sevenlerini ekran başına kilitledi. Sefirin Kızı son bölümde Menekşe Sancar'ın kendisine boşanma davası açtığını öğrenir ve Akın ile yaptıkları hain planı devreye sokar. İşte Sefirin Kızı 23. bölüm full izleme linki ve Sefirin Kızı 24. yeni bölüm fragmanı haberimizde!

SEFİRİN KIZI 24. BÖLÜM FRAGMANI

Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanında, Sancar Melek'i hastaneye yetiştirmeye çalışırken, çağırdıkları ambulansla yolda karşılaşıyor. Sağlık görevlileri Melek'e müdahale ederken Sancar "Kalbi durdu. Kurtarın kızımı ne olur" sözleriyle yardım istiyor.

Melek hastanede yaşam savaşı verirken, Sancar da camiye giderek dua ediyor. Sancar "Kızım yaşarsa uçup gitmelerine eyvallah diyeceğim. Ben onsuzluğa razı geleceğim. Onlara bir yaşam şansı ver" şeklinde dua ediyor.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Nare bir anlığına her şeyi unutup kendini duygularına kaptırsa da Sancar’ı affetmeyi başaramaz. Üzerine bir de Menekşe’nin Melek’e yaptıklarını öğrenince çıldırır. Sefirin kızının herkesten hesap sormasının vakti gelmiştir.

Sancar, şirket yönetiminden çekilince Zehra da Gediz’e karşı adaylığını koyar. Nare, marinada işe başlarken Müge’yi de işe alır. Kahraman ve Gediz bu durumdan hiç hoşlanmasalar da, artık sağdıçlar devri kapanmış, bacılar devri başlamıştır.

Sancar’ın boşanma davası açtığını öğrenince deliren Menekşe, Kavruk ile Eşe’nin kına gecesi haberiyle birlikte planlarını uygulamaya başlar. Akın’ı içeri alıp Melek’i götürmesini sağlamak ister ama yaptıkları Melek’in hayatını tehlikeye atar.

Sefirin Kızı dün akşam Star TV ekranlarında yeni bölümü ile izleyici ile buluştu. Diziyi kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için Sefirin Kızı 23. bölüm izleme linki haberimizde...