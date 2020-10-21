Sefirin Kızı 25. bölüm fragmanı yayınlandı | Nare ve Melek Muğla'dan gidecek mi?

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Sefirin Kızı 25. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Gediz ve Sancar arasında Nare yüzleşmesi yaşanıyor. Diğer yandan ise Nare gözyaşları içinde Sancar'a sarıldığı anlar izleyenleri gözyaşlarına boğuyor.