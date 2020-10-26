Sefirin Kızı 25. bölüm full izle | Sefirin Kızı son bölüm | Sefirin Kızı 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sefirin Kızı 25. bölüm ile bu akşam izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu’nun başrollerini paylaştığı dizinin son bölümde izleyenlerin adeta nefesi kesilecek. Sefirin Kızı yayınlanan 25. bölüm fragmanında Sancar ile Akın uçurum kenarında kavga etti ve uçurumdan biri düştü. Akın öldü mü? Peki Sefirin Kızı 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Sefirin Kızı 25. bölüm full izle haberimizde...

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Menekşe’nin limonatasına koyduğu uyku ilacı yüzünden Melek’in kalbi durur. Nare ve Sancar, kızlarının acısıyla kenetlenirler. Nare kızı uçup gitmesin diye onun başucunda ellerini sıkı sıkı tutarken, Sancar camiye gidip Allah’a yalvarır ve bir adak adar. Eğer kızı yaşarsa, Alacakuş’la yavrusunu uçup gitmeleri için serbest bırakacaktır. Menekşe konağın içinde hapis kalan Akın’ı dışarıya çıkarmaya çalışırken, Gülsiye’ye yakalanır. Kahraman, çocuk kaçırmaya kalkıştıkları için onlara çok sinirlenir ama yine de onları kurtarmak için bir plan yapar. Lakin, bu sefer Kahraman da Sancar’ın kurduğu çok büyük bir tuzağın içine çekilmiştir. Melek’in hayatıyla sınanan Sancar ve Gediz, bir günlüğüne düşmanlıklarına ara verirler ve sadıçlıklarının ilk yıllarındaki kanunsuz günlerine geri dönerler. Acı, eski sadıçları bir günlüğüne de olsa birleştirmiştir ve Melek’in kalbini durduranların kalplerini söküp çıkarmadan durmayacaklardır.

SEFİRİN KIZI 25. BÖLÜM FRAGMANI

Sancar Alacakuş’u serbest bırakmıştır, Alacakuş da yavrusunu alıp uçacaktır ama bunu yavru kuşa nasıl anlatacaklardır? Nare ve Sancar kendi acılarını bir kenara koyup kızlarına bu ayrılığı anlatmanın bir yolunu bulmaya çalışırlar ama Nare veda zamanı yaklaştıkça dağılır.

Bir yanda kızını babasından ayırmak, bir yanda yine köksüz kalmak, bir yanda da affedememek. Ne ayrılabilir ne kavuşabilir; bir arafta kanayıp durur.

Sancar ise sevdasını ve kızını uğurlar, bütün hesaplarını kapatır ve uçuruma çıkar ama kader, onlar için destanı baştan yazmaktadır. Bu sefer Alaca’nın değil, efesinin yere çakılacağı bir destan.

Star TV ekranlarında izleyici ile buluşacak olan Sefirin Kızı 25. bölümü yukarıda verilen linke tıklayarak izleyebilirsiniz..