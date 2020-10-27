Sefirin Kızı 26. bölüm fragmanı yayınlandı | Sancar öldü mü?

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Sefirin Kızı 26. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Nare'yi Akın'ın elinden kurtarmak isteyen Sancar, yaptığı hamleyle Akın'la birlikte uçurumdan düşmesinin ardından Nare gelen haberle gözyaşlarına boğuluyor. Gediz ise eski sadıcından gelen haberle yıkılıyor.