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Sefirin Kızı 26. bölüm full izle | Sefirin Kızı son bölüm | 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sefirin Kızı 26. bölüm bu akşam Star TV ekranlarında izleyici ile buluşacak. Son bölümde Sancar sevdasını ve kızını uğurlar, bütün hesaplarını kapatır ve uçuruma çıkar ama kader, onlar için destanı baştan yazmaktadır. İşte Peki Sefirin Kızı 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı 26. bölüm full izle linki haberimizde..

Sefirin Kızı 26. bölüm full izle | Sefirin Kızı son bölüm | 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sefirin Kızı 26. bölüm ile bu akşam izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu’nun başrollerini paylaştığı Sefirin Kızı dizisinin takipçileri Sancar'ın hayatta olup olup olmadığını öğrenmek için heyecanla yeni bölümü bekliyor. Peki Sefirin Kızı 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı 26. bölüm full izle linki haberimizde..

SEFİRİN KIZI 26. BÖLÜM İZLE

Sefirin Kızı 26. bölüm full izle | Sefirin Kızı son bölüm | 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SEFİRİN KIZI 27. BÖLÜM FRAGMANI 

 

Yeni Bölümüyle 2 Kasım Pazartesi Saat 20:00'da Star'da ekranlara gelecek Sefirin Kızı 27. bölüm fragmanı nefesleri kesti. Sancar yaşıyor mu? Melek babasının durumunu öğrenince nasıl tepki verecek?

Sefirin Kızı 26. bölüm full izle | Sefirin Kızı son bölüm | 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SEFİRİN KIZI 26. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sancar Alacakuş'u serbest bırakmıştır, Alacakuş da yavrusunu alıp uçacaktır ama bunu yavru kuşa nasıl anlatacaklardır? Nare ve Sancar kendi acılarını bir kenara koyup kızlarına bu ayrılığı anlatmanın bir yolunu bulmaya çalışırlar ama Nare veda zamanı yaklaştıkça dağılır.

Bir yanda kızını babasından ayırmak, bir yanda yine köksüz kalmak, bir yanda da affedememek. Ne ayrılabilir ne kavuşabilir; bir arafta kanayıp durur. Sancar ise sevdasını ve kızını uğurlar, bütün hesaplarını kapatır ve uçuruma çıkar ama kader, onlar için destanı baştan yazmaktadır. Bu sefer Alaca'nın değil, efesinin yere çakılacağı bir destan.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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