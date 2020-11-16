Masterchef Tepsi mantısı nasıl yapılır? | Tepsi mantısı tarifi | Malzemeleri nelerdir?MSB acı haberi duyurdu: Hakkâri Çukurca'da bir Mehmetçik şehit olduMasterchef İzmir mantısı nasıl yapılır? | İzmir mantısı tarifi | Malzemeleri nelerdir?Masterchef Samsun mantısı nasıl yapılır? | Samsun mantısı tarifi | Malzemeleri nelerdir?Masterchef Bolu mantısı nasıl yapılır? | Bolu mantısı tarifi | Malzemeleri nelerdir?Masterchef Kayseri mantısı nasıl yapılır? | Kayseri mantısı tarifi | Malzemeleri nelerdir?Masterchef tava mantısı nasıl yapılır? | Tava mantısı tarifi | Malzemeleri nelerdir?Masterchef Boşnak mantısı nasıl yapılır? | Boşnak mantısı tarifi | Malzemeleri nelerdir?İçişleri Bakanı Soylu ve Sinan Akçıl, Ayda'yı ziyaret ettiTepki çeken görüntü! Sürücüler şaşkınlıkla izledi
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Sefirin Kızı 28. bölüm full izle | Sefirin Kızı son bölüm | 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sefirin Kızı 28. bölüm full izle | Sefirin Kızı son bölüm | 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sefirin Kızı 26. bölüm ile Star TV ekranlarında izleyici ile buluştu. Sefirin Kızı yeni bölümünde bir çok zorluğu geride bırakan Sancar ve Nare, akşamları kızlarıyla çizgi film seyrettikleri, markete gittikleri, evde yemek yaptıkları bir yaşamın hayalini kurarlar. Peki 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı 28. bölüm full izle linki haberimizde..

Sefirin Kızı 28. bölüm full izle | Sefirin Kızı son bölüm | 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sefirin Kızı 28. bölüm ile izleyicileri ekran başına kilitledi. Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu’nun başrollerini paylaştığı Sefirin Kızı'nda bu hafta Elvan, konağı ve Yahya’yı terkeder ve kimsesizliğiyle yüzleşmeye karar verir. Nare, bu yüzleşmede onu bir an bile yalnız bırakmaz. Peki Sefirin Kızı 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Sefirin Kızı 28. bölüm full izle linki haberimizde...

Sefirin Kızı 28. bölüm full izle | Sefirin Kızı son bölüm | 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

SEFİRİN KIZI 28. BÖLÜM İZLE 

Bir çok zorluğu geride bırakan Sancar ve Nare, akşamları kızlarıyla çizgi film seyrettikleri, markete gittikleri, evde yemek yaptıkları bir yaşamın hayaliyle mutlu olurlar. Artık destan değil normal bir hayat yaşamayı istemektedirler.

Ama Akın’ın cesedi, bu hayallere izin vermez. Hem Gediz, hem Sahra, hem Güven, hem Kahraman bu cesedi bulmak için takiptedirler. Geçmiş yaşamlarından bir ölü, Sancar ve Nare’nin yeni ve mutlu bir hayat kurmasına engel olabilecek mi?

Sefirin Kızı 28. bölüm full izle | Sefirin Kızı son bölüm | 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Elvan, konağı ve Yahya’yı terk edip kimsesizliğiyle yüzleşmeye niyetlidir. Nare, bu yüzleşmede onu bir an bile yalnız bırakmayıp, başka bir kimsesiz kız olan Sahra da onları rahat bırakmaya hiç niyetli değildir.

SEFİRİN KIZI 29. BÖLÜM FRAGMANI

Sefirin Kızı 29. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman gelince haberimize eklenecektir.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT