Sefirin Kızı 28. bölüm full izle | Sefirin Kızı son bölüm | 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Sefirin Kızı 28. bölüm ile izleyicileri ekran başına kilitledi. Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu’nun başrollerini paylaştığı Sefirin Kızı'nda bu hafta Elvan, konağı ve Yahya’yı terkeder ve kimsesizliğiyle yüzleşmeye karar verir. Nare, bu yüzleşmede onu bir an bile yalnız bırakmaz. Peki Sefirin Kızı 29. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Sefirin Kızı 28. bölüm full izle linki haberimizde...

Bir çok zorluğu geride bırakan Sancar ve Nare, akşamları kızlarıyla çizgi film seyrettikleri, markete gittikleri, evde yemek yaptıkları bir yaşamın hayaliyle mutlu olurlar. Artık destan değil normal bir hayat yaşamayı istemektedirler.

Ama Akın’ın cesedi, bu hayallere izin vermez. Hem Gediz, hem Sahra, hem Güven, hem Kahraman bu cesedi bulmak için takiptedirler. Geçmiş yaşamlarından bir ölü, Sancar ve Nare’nin yeni ve mutlu bir hayat kurmasına engel olabilecek mi?

Elvan, konağı ve Yahya’yı terk edip kimsesizliğiyle yüzleşmeye niyetlidir. Nare, bu yüzleşmede onu bir an bile yalnız bırakmayıp, başka bir kimsesiz kız olan Sahra da onları rahat bırakmaya hiç niyetli değildir.

SEFİRİN KIZI 29. BÖLÜM FRAGMANI

Sefirin Kızı 29. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman gelince haberimize eklenecektir.