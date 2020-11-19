Sefirin Kızı 29. bölüm fragmanı yayınlandı | Sancar oğlunu kaybediyor mu?

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Sefirin Kızı 29. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Nare Gediz'e hesap sorarken Sancar ise Nare'den uzak durması için Gediz ile kavga ediyor. Menekşe'nin yerde bıçaklanmış bir şekilde gören Sancar'ın ise ne yapacağı merak ediliyor.