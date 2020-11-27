Sefirin Kızı 30. bölüm fragmanı yayınlandı | Sancar'ın zor kararı!
STAR TV ekranlarının sevilen dizisi Sefirin Kızı 30. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin ilgiyle beklediği yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.
SEFİRİN KIZI KONUSU NE?
Sefirin Kızı'nın başrolünde yer alan Engin Akyürek yörenin sözü geçen varlıklı adamı Sancar Efeoğlu'nu, Neslihan Atagül Doğulu ise Sefirin kızı Nare'yi canlandıracak. Öte yandan Sefirin Kızı'nın çekimleri 25 Ekim'de Muğla'nın Bodrum ilçesinde başladı. Dizinin yurt dışı çekimleri ise Montenegro'da yapıldı. Star TV'nin yeni dizisi Sefirin Kızı, Kasım ayında yayınlanmaya başlayacak.
SEFİRİN KIZI OYUNCULARI
Engin Akyürek: Sancar
Neslihan Atagül: Nare
Erdal Küçükkömürcü: Güven Çelebi (Sefir)
Gonca Cilsaun: Halisefe
Tülin Yazkan: Menekşe
Erhan Alpay: Akın
Uraz Kaygılaroğlu: Gediz
Ömrüm Nur Çamçakallı: Nare’nin küçüklüğü
İlayda Ildır
Hivda Zizan Alp: Elvan
Doğukan Polat: Yahya
Sami Aksu
Edip Tepeli
Esra Kızıldoğan: Müge
Cansu Gültekin
Nilüfer Kıçarslan
Kaan Sevi
Hakan Ummak
Cemre Öktem: Zehra
Yağmur Başkurt
Beren Gençalp: Melek
Yasak Elma 87. bölüm fragmanı yayınlandı | Üçlünün sırrını bilen kim?
Sol Yanım 1. bölüm fragmanı yayınlandı!
Kuruluş Osman 36. bölüm fragmanı yayınlandı | Osman Bey, Targun Hatun ile evleniyor!
Masumlar Apartmanı 12. bölüm fragmanı yayınlandı | Safiye ve Naci'nin büyük aşkı!