Sefirin Kızı 30. bölüm fragmanı yayınlandı | Sancar'ın zor kararı!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Sefirin Kızı 30. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Sancar, Menekşe'yi mi Nare'yi mi koruyacağına karar veremeyip Nare'ye sitem ederken Nare'nin Sancar'a ''Menekşe için mezar kaz'' sözü ise dizide heyecanı yükseltiyor.