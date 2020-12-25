Sefirin Kızı 34. bölüm fragmanı yayınlandı | Sancar ve Gediz'den büyük hamle!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Sefirin Kızı 34. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Nare, Sancar'dan Gediz ile aralarındaki düşmanlığa ara vermelerini istiyor. Sancar ise Gediz'e can borcu olduğunu söylüyor. Eve gelen polis ekipleri ise yanında ceset olan Menekşe'yi tutukluyor.