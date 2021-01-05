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Sefirin Kızı 35. bölüm fragmanı yayınlandı | Nare ve Gediz evleniyor mu?

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Sefirin Kızı 35. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Sancar, müebbet hapis cezasıyla yargılanırken Gediz ve Nare ise nikah masasına oturur. Sancar, hapishanede bıçaklı saldırıya uğradığı görüntülerde Sancar nasıl kurtulacak? sorusunu akıllara getiriyor.

STAR TV ekranlarının sevilen dizisi Sefirin Kızı 35. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin ilgiyle beklediği yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

SEFİRİN KIZI KONUSU NE?

Sefirin Kızı'nın başrolünde yer alan Engin Akyürek yörenin sözü geçen varlıklı adamı Sancar Efeoğlu'nu, Neslihan Atagül Doğulu ise Sefirin kızı Nare'yi canlandıracak. Öte yandan Sefirin Kızı'nın çekimleri 25 Ekim'de Muğla'nın Bodrum ilçesinde başladı. Dizinin yurt dışı çekimleri ise Montenegro'da yapıldı. Star TV'nin yeni dizisi Sefirin Kızı, Kasım ayında yayınlanmaya başlayacak.

Sefirin Kızı 35. bölüm fragmanı yayınlandı | Nare ve Gediz evleniyor mu?

SEFİRİN KIZI OYUNCULARI

Engin Akyürek: Sancar
Neslihan Atagül: Nare 
Erdal Küçükkömürcü: Güven Çelebi (Sefir)
Gonca Cilsaun: Halisefe
Tülin Yazkan: Menekşe
Erhan Alpay: Akın
Uraz Kaygılaroğlu: Gediz 
Ömrüm Nur Çamçakallı: Nare’nin küçüklüğü 
İlayda Ildır
Hivda Zizan Alp: Elvan
Doğukan Polat: Yahya
Sami Aksu
Edip Tepeli
Esra Kızıldoğan: Müge 
Cansu Gültekin
Nilüfer Kıçarslan
Kaan Sevi
Hakan Ummak
Cemre Öktem: Zehra
Yağmur Başkurt
Beren Gençalp: Melek

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05 Ocak 2021 Salı 11:48
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