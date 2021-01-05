Sefirin Kızı 35. bölüm fragmanı yayınlandı | Nare ve Gediz evleniyor mu?

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Sefirin Kızı 35. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Sancar, müebbet hapis cezasıyla yargılanırken Gediz ve Nare ise nikah masasına oturur. Sancar, hapishanede bıçaklı saldırıya uğradığı görüntülerde Sancar nasıl kurtulacak? sorusunu akıllara getiriyor.