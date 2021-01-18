Sefirin Kızı 36. bölüm fragmanı yayınlandı | Gediz Nare'yi bulabilecek mi?

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Sefirin Kızı 36. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Özgürlüğüne kavuşan Sancar her şeyin tek tek yoluna girmesiyle kötü günlerin bittiğini düşünürken Gediz ise Nare'nin canına kıyacağının düşünüp harekete geçer.