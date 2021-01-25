Sefirin Kızı 37. bölüm full izle | Star TV izle

Sefirin Kızı 37. bölüm full izle linki yeni bölüme saatler kala dizinin takipçileri tarafından merakla araştırılmaya devam ediyor. Yeni bölüm fragmanının yayınlanmaması izleyiciyi heyecanlandırırken diziye bu bölümde dahil olacak olan güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'ün hangi rolde yer alacağı ise hala bilinmiyor. İşte Sefirin Kızı 37. bölüm izle linki haberimizde...

Bazı acılar insanı daha da güçlendirir... Sancar Efe’yi hafife almayın! Sefirin Kızı yeni bölümüyle bu akşam 20.00’de Star’da!

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜMDE YAŞANACAKLAR

Nare'nin gidişiyle Sancar ve Melek birbirlerini mutluluk oyunu oynayarak ayakta tutmaya çalışırlar. Ama bu terk edilmişlik ikisinin kalbi için de ağır bir yüktür. Bütün konak halkı onlara destek olmak için aynı oyuna katılmış gibi davranır.

Gediz ise geride bırakılanlardan biri olsa da yanında Müge'den başka destek bulamaz. Her şeyi Sancar için yapmış olmasına rağmen günah keçisi ilan edilmek üzüntüsünü derinleştirir. Nare'nin fikrini aklından çıkarmaya çalışan Gediz'in kafasını Güven de karıştırmak için elinden geleni yapmaktadır.

Konaktan ayrılan Yahya ailesi tarafından gözden çıkarılmış hissederken Dudu'nun sürpriziyle bambaşka sorgulamalara girer. Elvan ise kendi yolunda yürümek için gereken cesareti toplamaya çalışır.

Sancar, Gediz'den gelen haberle bir kez daha sarsılacak ve başka büyük bir sınavdan daha geçmek zorunda kalacaktır. Oysa yaktığı kulübeyi bile Melek için yerine koymaya çalışan Sancar için hayatın bambaşka planları vardır. Hiç beklenmedik bir anda beklenmedik bir yerde karşısına çıkan gizemli bir kadın, Sancar'ın yaşamını sonsuza dek değiştirecektir.