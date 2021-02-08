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Sefirin Kızı 39. bölüm canlı izle | Sefirin Kızı son bölüm Star TV canlı izle

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Sefirin Kızı, bu akşam yepyeni bölümüyle bu akşam seyirci karşısında olacak. İşte Sefirin Kızı 39. bölüm canlı izle | Sefirin Kızı son bölüm Star TV canlı izle...

Sefirin Kızı 39. bölüm canlı izle | Sefirin Kızı son bölüm Star TV canlı izle

Sancar ve Mavi birlikte daldıkları uykudan başka başka sabahlara uyanırlar. Sancar’ın kafa karışıklığı artarken, Mavi’nin tavrıyla aralarındaki gerilim de tırmanacaktır. İşte Sefirin Kızı 39. bölüm canlı izle | Sefirin Kızı son bölüm Star TV canlı izle...

SEFİRİN KIZI 39. BÖLÜM CANLI İZLE | SEFİRİN KIZI SON BÖLÜM STAR TV CANLI İZLE

Halise ve Yahya’nın bebek konusundaki kararsızlığı, onları Dudu’nun hiç memnun olmayacağı bir yola sevk eder. Baba olmayı her şeyden çok isteyen Yahya, aklındaki şüpheyi silmeden devam edemeyeceğini fark eder. Elvan ise bebek haberinin konakta yarattığı etkiyle kendine bir düzen kurma yolunda ilk kararlı adımını atacaktır.

SEFİRİN KIZI 39. BÖLÜM CANLI İZLE | SEFİRİN KIZI SON BÖLÜM CANLI İZLE

Sefirin Kızı 39. bölüm canlı izle | Sefirin Kızı son bölüm Star TV canlı izle

Melek’in kulübeye gitme isteğine Sancar artık kayıtsız kalamaz ve neden gidemeyeceklerini açıklamak zorunda kalır. Ancak Melek’in kulübede bir misafir oluşuna verdiği beklenmedik tepkiyle Melek’i Mavi ile tanıştırmak artık kaçınılmaz olmuştur.

Sefirin Kızı 39. bölüm canlı izle | Sefirin Kızı son bölüm Star TV canlı izle

Derdini de gizemini de gözlerinde taşıyan Mavi’nin yolu konağın başka bir üyesiyle daha kesişir. Artık sadece Sancar’ın değil konak halkının da bir numaralı merak konusu haline gelir. Sancar, Nare adını ilk kez duyan Mavi’nin farklı bir yüzüyle tanışır. İkilinin karşılıklı inadı onları yepyeni bir serüvenin eşiğine bırakacaktır.

Sefirin Kızı 39. bölüm canlı izle | Sefirin Kızı son bölüm Star TV canlı izle

SEFİRİN KIZI DİZİSİNİN SON BÖLÜM ÖZETİ

Kulübede yaşanan karşılaşmadan sonra bu gizemli kadın Sancar’ın aklını karıştırmıştır. Yardıma ihtiyacı olduğunu düşündüğü kadınla daha sonra marinada da yolları kesişen Sancar, işin içine Kahraman’ın da girmesiyle merakına yenik düşerek araştırmalara başlar. Bu sayede kendi kayıplarının acısından biraz olsun uzaklaştığını fark etmez bile. 

Sefirin Kızı 39. bölüm canlı izle | Sefirin Kızı son bölüm Star TV canlı izle

Dudu’nun hamilelik haberi hızla yayılırken aklına soru işaretleri düşen sadece Yahya olmaz. Elvan ise gözlerinin önünde bir anda kurulan bu aile tablosu karşısında kendini ve konaktaki yerini sorgulamaya başlar. Gediz’in yokluğu herkesi derinden etkilemiştir. Onun öldüğünü öğrenen Melek ise içinde bambaşka korkular yaşamaya başlar. Yaşadıklarının etkisiyle kendi kendine başa çıkmaya çalışırken saçları da dökülmeye devam eder. Ancak Melek bu durumu sonuna kadar babasından saklamaya kararlıdır.

Sefirin Kızı 39. bölüm canlı izle | Sefirin Kızı son bölüm Star TV canlı izle

Sancar, peşine takıldığı gizemi çözmeye çalışırken bir yandan da bu bilinmezliklerle dolu bu kadını kendisine rağmen korumaya uğraşır. Yine fırtınalı ve olaylı bir günün sonunda kulübede bir araya gelirler ve aralarındaki tüm farklara rağmen ortak bir dertleri olduğunu keşfederler. Bu kez onları çok farklı bir gece beklemektedir. 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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