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Sefirin Kızı 40. bölüm fragmanı yayınlandı! | Mavi, Sancar'ın ailesiyle tanışıyor!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Sefirin Kızı 40. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Melek ile Mavi tanışıp birbirlerine ısınırken Halise ise Mavi'yi sorguya çekmektedir. Sancar, Melek'e babalık yapamadığı düşüncesiyle kendisini suçlarken Melek dedesine annesini özlediğini söyleyerek ağlar.

STAR TV ekranlarının sevilen dizisi Sefirin Kızı 40. bölüm fragmanı yayınlandı. Herkesin ilgiyle beklediği yeni bölüm fragmanı ve daha fazlasını haberimizde bulabilirsiniz.

SEFİRİN KIZI KONUSU NE?

Sefirin Kızı'nın başrolünde yer alan Engin Akyürek yörenin sözü geçen varlıklı adamı Sancar Efeoğlu'nu, Neslihan Atagül Doğulu ise Sefirin kızı Nare'yi canlandıracak. Öte yandan Sefirin Kızı'nın çekimleri 25 Ekim'de Muğla'nın Bodrum ilçesinde başladı. Dizinin yurt dışı çekimleri ise Montenegro'da yapıldı. Star TV'nin yeni dizisi Sefirin Kızı, Kasım ayında yayınlanmaya başlayacak.

Sefirin Kızı 40. bölüm fragmanı yayınlandı! | Mavi, Sancar'ın ailesiyle tanışıyor!

SEFİRİN KIZI OYUNCULARI

Engin Akyürek: Sancar
Tuba Büyüküstün: Mavi
Erdal Küçükkömürcü: Güven Çelebi (Sefir)
Gonca Cilsaun: Halisefe
Tülin Yazkan: Menekşe
Erhan Alpay: Akın
Ömrüm Nur Çamçakallı: Nare’nin küçüklüğü 
İlayda Ildır
Hivda Zizan Alp: Elvan
Doğukan Polat: Yahya
Sami Aksu
Edip Tepeli
Esra Kızıldoğan: Müge 
Cansu Gültekin
Nilüfer Kıçarslan
Kaan Sevi
Hakan Ummak
Cemre Öktem: Zehra
Yağmur Başkurt
Beren Gençalp: Melek

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12 Şubat 2021 Cuma 10:23
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