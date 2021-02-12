Sefirin Kızı 40. bölüm fragmanı yayınlandı! | Mavi, Sancar'ın ailesiyle tanışıyor!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Sefirin Kızı 40. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Melek ile Mavi tanışıp birbirlerine ısınırken Halise ise Mavi'yi sorguya çekmektedir. Sancar, Melek'e babalık yapamadığı düşüncesiyle kendisini suçlarken Melek dedesine annesini özlediğini söyleyerek ağlar.