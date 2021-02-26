Sefirin Kızı 42. bölüm fragmanı yayınlandı! Hayattan dileğin şeye dikkat et Sancar

Sancar Melek kızının kendisinden uzaklaştırılması ile ilgili kendisini suçlar. Öte yandan dedesi Güven'in evinde kalan Melek sıkı yönetim şeklinden bunalmıştır. Güven, Nare'nin kızına bunları öğretmemiş olmasına şaşmıştır. Ancak yorgan altında oyuncağı ile koşan Melek, yalnızca babasının kızı olduğunu dile getirir. İşte Sefirin Kızı 42. bölüm fragmanı...

SEFİRİN KIZI 42. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Dudu'nun yalanlarını öğrenen Yahya küplere biner ve Dudu'ya sert tepki gösterir. Elvan'dan Dudu için boşanan Yahya ettiklerini çekmeye ve Dudu'nun gerçek yüzünü görmeye başlamıştır.

Melek'i kaybettiği kızının yerine koyan Mavi, bu dönemde Sancar'a destek olur. Sancar kendini suçlayarak ani kararlar almaktadır.

Mavi ise Sancar Efe'ye dur der. Aldığı kararların ve yapacağı tek bir yanlışın Melek'i kaybetmesi anlamına geldiğini söyler. Bu olayların üzerine kendini gizli tutan Mavi ilk kez hayatıyla ilgili bir şey açıklar.

Hayatta tek dileğinin kocasının ölmesi olduğunu söyleyen Mavi, onun yerine kızının öldüğünü dile getirir. Peki Sancar kızı Melek'i dedesinden alabilecek mi?