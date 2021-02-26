Sefirin Kızı 42. bölüm fragmanı yayınlandı! | Mavi'nin hüzünlendiren geçmiş itirafı!
Herkes tarafından ilgiyle izlenen Sefirin Kızı 42. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda dedesinin Melek'i almasının ardından kötü bir gün geçiren Sancar, elindeki bardağı paramparça eder. Dudu'nun yalan söylemesine sinirlenen Yahya öfkesinin dile getirirken Mavi'nin itirafı herkesi şaşırtır.
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26 Şubat 2021 Cuma 08:40
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