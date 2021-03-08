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  3. Sefirin Kızı 43. bölüm fragmanı yayınlandı! | Halise, Dudu'ya gözdağı veriyor!

Sefirin Kızı 43. bölüm fragmanı yayınlandı! | Halise, Dudu'ya gözdağı veriyor!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Sefirin Kızı 43. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Sancar, Mavi'nin yaşadığı kötü şeyleri öğrenirken Melek ise Mavi'ye sevgisini dile getirir. Halise, Dudu'ya bebeğin Yahya'dan olmadığını söylerken Sancar ise Melek'in dedesine öfkesini dile getirir.

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08 Mart 2021 Pazartesi 09:08
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