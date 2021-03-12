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  3. Sefirin Kızı 44. bölüm fragmanı yayınlandı! Mavi'nin gerçek hikayesi ortaya çıkar

Sefirin Kızı 44. bölüm fragmanı yayınlandı! Mavi'nin gerçek hikayesi ortaya çıkar

Star TV'nin sevilen dizisi Sefirin Kızı'nın 44. yeni bölüm fragmanı yayınladı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Mavi'nin geçmişinden çıka gelen kişi ortalığı karıştıracaktır. Peki Sancar Efe'nin öğreneceği gerçekler karşısında vereceği tepki ne olacak? İşte Sefirin Kızı 44. bölüm fragmanı...

Sefirin Kızı 44. bölüm fragmanı yayınlandı! Mavi'nin gerçek hikayesi ortaya çıkar

Pazartesi akşamlarının büyük ilgiyle izlenen fenomen dizisi Sefirin Kızı, bomba gibi bir bölüm ile izleyiciyi ekran başına kilitlemeye geliyor. Yayınlanan 44. bölüm fragmanında Mavi2nin geçmişinden çıka gelen eski kocası tüm dengeleri alt üst edecektir. 

Sefirin Kızı 44. bölüm fragmanı yayınlandı! Mavi'nin gerçek hikayesi ortaya çıkar

Mavi'yi korkutan şeyin ne olduğunu merak eden Sancar Efe, karşısında Mavi2nin eşini görünce şaşkına döner. Mavi'yi gerçekleri sakladığı için suçlayan Sancar, alacağı tepki karşısında ne yapacağını bilemez.

Sefirin Kızı 44. bölüm fragmanı yayınlandı! Mavi'nin gerçek hikayesi ortaya çıkar

Nare'nin ardından sığındığı ve masum gördüğü Mavi'nin aslı gerçek hikayesinde yatan büyük olaylar ile karşı karşıya kalan Sancar Mavi'den vazgeçebilecek mi? Peki Mavi'ye nede olsa senin arkanda bıraktığın iki cesedin var diyen eşi neyi ima etti?

İşte Sefirin Kızı 44. bölüm fragmanı...

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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