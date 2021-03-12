Sefirin Kızı 44. bölüm fragmanı yayınlandı! Mavi'nin gerçek hikayesi ortaya çıkar

Pazartesi akşamlarının büyük ilgiyle izlenen fenomen dizisi Sefirin Kızı, bomba gibi bir bölüm ile izleyiciyi ekran başına kilitlemeye geliyor. Yayınlanan 44. bölüm fragmanında Mavi2nin geçmişinden çıka gelen eski kocası tüm dengeleri alt üst edecektir.

Mavi'yi korkutan şeyin ne olduğunu merak eden Sancar Efe, karşısında Mavi2nin eşini görünce şaşkına döner. Mavi'yi gerçekleri sakladığı için suçlayan Sancar, alacağı tepki karşısında ne yapacağını bilemez.

Nare'nin ardından sığındığı ve masum gördüğü Mavi'nin aslı gerçek hikayesinde yatan büyük olaylar ile karşı karşıya kalan Sancar Mavi'den vazgeçebilecek mi? Peki Mavi'ye nede olsa senin arkanda bıraktığın iki cesedin var diyen eşi neyi ima etti?

İşte Sefirin Kızı 44. bölüm fragmanı...