Sefirin Kızı 49. bölüm fragmanı yayınlandı! | Mavi'nin çocuğunu aldırmasına Sancar engel oluyor!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Sefirin Kızı 49. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Mavi'nin hamile olduğunu öğrenen eski kocası çocuğun doğmaması için Halise'ye sert çıkar. Sedat'ın Mavi'ye geri dönmesi için yaptığı Halise uygulamaya koyarken Sancar'ın annesine resti herkesi şoke eder.