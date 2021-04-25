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  3. Sefirin Kızı 50. bölüm fragmanı yayınlandı! Sancar'ın planı işe yarayacak mı?

Sefirin Kızı 50. bölüm fragmanı yayınlandı! Sancar'ın planı işe yarayacak mı?

Star TV'nin sevilen dizisi Sefirin Kızı'nın 50. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Sancar Efe, Mavi ve Melek'i saklayarak teslim olur. Peki Sancar'ın planı işe yarayacak mı? İşte Sefirin Kızı 50. bölüm fragmanı...

Başrollerinde Tuba Büyüküstün ve Engin Akyürek'in rol aldığı 'Sefirin Kızı' yeni bölümleriyle her salı izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Yeni bölümde ailesini savunmak için sıktığı kurşunla kendini cezaevinde bulan Sancar, Mavi’nin Melek’i de alıp ortadan kaybolmasıyla içeride hayatının en zor zamanlarını geçirmektedir. 

Sefirin Kızı 50. bölüm fragmanı yayınlandı! Sancar'ın planı işe yarayacak mı?

Öte yandan dışarıda ise hayat herkes için durmuş ve bir taraftan Efeoğlu ailesi bir taraftan da Güven, Mavi ve Melek’i bulabilmek için bütün güçlerini seferber etmişlerdir.

Sefirin Kızı 50. bölüm fragmanı yayınlandı! Sancar'ın planı işe yarayacak mı?

Elvan anne olmanın tadını çıkarırken Yahya ile ilişkileri de yavaş yavaş bilinmez bir alana doğru sürüklenir. Gediz Bebek, Yahya’nın da bütün hayatını değiştirmeye devam eder.

Sefirin Kızı 50. bölüm fragmanı yayınlandı! Sancar'ın planı işe yarayacak mı?

Halise torun hasreti ve oğlunun yokluğunun acısıyla yanıp tutuşurken ona hiç beklenmedik biri dayanak olur. Artık Kavruk ile konakta yaşayan Zehra ise içine düştüğü ikilemlerle mücadele halindedir. Özlemle yanıp tutuşan Sancar, Güven’in attığı adımlara karşı beklenmedik birinden yardım alır. Fakat bu yardım onu sonuca götürmeye yetecek mi?

İşte Sefirin Kızı 50. bölüm fragmanı...

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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