Sefirin Kızı 6.bölüm fragmanı |Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı

Star Tv'nin sevilen dizisi Sefirin Kızı yeni bölümü ile bu akşam ekrana gelecek. Peki Sefirin Kızı 6.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte cevapları...

SEFİRİN KIZI 6.BÖLÜM FRAGMANI

SEFİRİN KIZI KONUSU NE?

Sefirin Kızı'nın başrolünde yer alan Engin Akyürek yörenin sözü geçen varlıklı adamı Sancar Efeoğlu'nu, Neslihan Atagül Doğulu ise Sefirin kızı Nare'yi canlandıracak. Öte yandan Sefirin Kızı'nın çekimleri 25 Ekim'de Muğla'nın Bodrum ilçesinde başladı. Dizinin yurt dışı çekimleri ise Montenegro'da yapıldı. Star TV'nin yeni dizisi Sefirin Kızı, Kasım ayında yayınlanmaya başlayacak.

SEFİRİN KIZI OYUNCULARI KİMLER?

Engin Akyürek (Sancar) 1981 Ankara doğumlu olan Engin Akyürek 38 yaşındadır. Ankara Üniversitesinde lisans eğitimi alan Engin Akyürek aklında hiç oyunculuk yokken katıldığı Türkiye’nin Yıldızları yarışması ile ünlenmiştir. Daha sonra Yabancı Damat ve Kara yılan dizileri ile ismini duyuran ve ekranlarda yer alan Engin Akyürek’in asıl popüler olduğu dizi ise bir çok Avrupa ülkesinde yayınlanan Fatmagül’ün Suçu Ne? dizisi ile olmuştur. Son olarak ise 2017 yapımı Kara Para Aşk dizisinde yer alan Engin Akyürek son dönemlerin dizi tutturamayan başrol oyuncularından biridir. Sefirin Kızı dizisinde Sancar karakterine Engin Akyürek hayat verecek. Sancar at binmeyi çok seven yalnızca zeybek oynarken çöken oldukça dik başlı ve korkusuz bir adamdır.