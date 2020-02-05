Sefirin Kızı 8. bölüm fragmanı yayınlandı
Herkes tarafından merakla beklenen Sefirin Kızı 8. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Gediz Nare'nin gittiğini Sancar'a söylemesinin ardından Sancar Nare'nin peşinden düşer.
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05 Şubat 2020 Çarşamba 08:49
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