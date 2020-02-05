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  3. Sefirin Kızı 8. bölüm fragmanı yayınlandı

Sefirin Kızı 8. bölüm fragmanı yayınlandı

Herkes tarafından merakla beklenen Sefirin Kızı 8. bölüm fragmanı yayınlandı. Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Gediz Nare'nin gittiğini Sancar'a söylemesinin ardından Sancar Nare'nin peşinden düşer.

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05 Şubat 2020 Çarşamba 08:49

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