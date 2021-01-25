Nare ve Sancar Efe'nin sürükleyici ve bol entrikalı aşkını konu alan sevilen dizi Sefirin Kızı her hafta pazartesi akşamı Star TV'de yayınlanmaya devam ediyor. Ancak dizinin bu haftaki yayın akışında yeni bölümü ile yer almaması izleyici tarafından araştırma konusu oldu. Peki Sefirin kızı bu akşam var mı? Yayınlanacak mı? İşte merak edilen detaylar...

SEFİRİN KIZI BU AKŞAM VAR MI, YAYINLANACAK MI?

NGM ve O3 Medya ortak yapımı olan dizinin başrollerinde başrollerini Neslihan Atagül ve Engin Akyürek yer alıyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde başrol oyuncusu Neslihan Atagül'ün rahatsızlığı sebebiyle diziye devam edemeyeceği gündem olmuştu. Başarılı oyuncu Atagül'ün yerine ise sevilen oyuncu Tuğba Büyüküstün'ün geleceği duyuruldu.

Nare karakterine hayat verecek olan Tuğba Büyüküstün ile ilk bölümün bu akşam yayınlanması izleyici tarafından merakla bekleniyordu. Star TV'de yayın hayatına devam eden dizi her pazartesi yeni bölüm ile izleyici karşısına çıkması beklenirken, yayın akışında dizinin son bölümü yer alıyor.

Başrol oyuncu Atagül'ün diziden ani bir karar ile ayrılması ve yeni oyuncunun gelmesiyle birlikte dizinin stok bölümü olmadığı düşünülüyor. Yapımcı ve kanal tarafından konuya ilişkin net bir açıklama henüz yapılmadı. Bu kapsamda 25 Ocak Pazartesi akşamı dizi tekrar bölümü ile izleyici karşısında olacak. Dizinin önümüzdeki hafta yeni bölüm ile yayın akışında yer alması bekleniyor.

Sefirin Kızı dizisinin Nare'si Neslihan Atagül'ün yerine gelecek isim Tuba Büyüküstün oldu!