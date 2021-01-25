Sefirin Kızı bugün var mı? Yeni bölüm ne zaman? sorusu fenomen dizi 'Sefirin Kızı'nın yeni bölüm fragmanının yayınlanmamasının ardından merakla araştırılmaya başlandı. Peki Sefirin Kızı bugün var mı? Yeni bölüm ne zaman?

SEFİRİN KIZI BUGÜN VAR MI? YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Star’ın ilgiyle izlenen dizisi ‘Sefirin Kızı’nın oyuncu kadrosuna dahil olan Tuba Büyüküstün, bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde ilk kez izleyici ile buluşacak.

Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün’ün birlikte yer aldığı yeni bölümden nefes kesen ilk görüntüler, saat 18.00’de izleyici ile buluşacak. Yapımına NGM ve O3 Medya’nın birlikte imza attığı, Star’ın milyonların gönlünde taht kuran dizisi Sefirin Kızı’nda nefesler bu kez Tuba Büyüküstün için tutuldu. Dizinin oyuncu kadrosuna dahil olan ve Engin Akyürek’le birlikte kamera karşısına geçen başarılı oyuncu, bu akşam Sefirin Kızı’ndaki rolüyle ilk kez izleyici karşısına çıkacak. Bu çok özel bölümün ön izleme sahnesi ise saat 18.00’de izleyici ile buluşacak. Tuba Büyüküstün’ün, rolü ve canlandırdığı karakter ile ilgili merak edilen tüm soruların cevap bulacağı heyecan dolu yeni bölüm, bu akşam Star’da.

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Nare'nin gidişiyle Sancar ve Melek birbirlerini mutluluk oyunu oynayarak ayakta tutmaya çalışırlar. Ama bu terk edilmişlik ikisinin kalbi için de ağır bir yüktür. Bütün konak halkı onlara destek olmak için aynı oyuna katılmış gibi davranır.

Gediz ise geride bırakılanlardan biri olsa da yanında Müge'den başka destek bulamaz. Her şeyi Sancar için yapmış olmasına rağmen günah keçisi ilan edilmek üzüntüsünü derinleştirir. Nare'nin fikrini aklından çıkarmaya çalışan Gediz'in kafasını Güven de karıştırmak için elinden geleni yapmaktadır.

Konaktan ayrılan Yahya ailesi tarafından gözden çıkarılmış hissederken Dudu'nun sürpriziyle bambaşka sorgulamalara girer. Elvan ise kendi yolunda yürümek için gereken cesareti toplamaya çalışır.

Sancar, Gediz'den gelen haberle bir kez daha sarsılacak ve başka büyük bir sınavdan daha geçmek zorunda kalacaktır. Oysa yaktığı kulübeyi bile Melek için yerine koymaya çalışan Sancar için hayatın bambaşka planları vardır. Hiç beklenmedik bir anda beklenmedik bir yerde karşısına çıkan gizemli bir kadın, Sancar'ın yaşamını sonsuza dek değiştirecektir.