Her hafta pazartesi akşamları Star TV'de izleyiciyi ekranlara kilitlemeyi başaran fenomen dizi "Sefirin Kızı" merakla beklenen yeni bölümü bu akşam yayınlanmadı. Dizisin hayranları tarafından yeni bölümünün yayın akışında yer almaması araştırma konusu edildi. Peki Sefirin Kızı bugün yayınlanacak mı? Bu akşam yeni bölüm var mı? Sefirin Kızı bu hafta neden yok? Merak edilen detayları haberimizde derledik...

SEFİRİN KIZI BUGÜN YAYINLANACAK MI?

Star TV ekranlarına damga vuran fenomen dizi "Sefirin Kızı" yayınlanan son bölümünün ardından izleyiciyi yeni bölüm heyecanı sardı. Ancak dizinin takipçileri yeni bölümün kanal yayın akışında olmayışı üzerine neden olmadığını araştırmaya başladı. Nare ve Sancar'ın aşkı için verdiği mücadeleyi anlatan dizi 4 Ocak'ta yılbaşı sebebiyle ekranlardaki yerini almayacak.

YENİ BÖLÜM VAR MI?

Her pazartesi yayınlanan dizinin yeni bölümü bu akşam yılbaşı nedeniyle yayınlanmayacak. Sefirin Kızı'nın yeni bölümü 11 Ocak'ta Star TV'de olacak. Dizinin bir haftalık ara vermesi üzerine yayın hayatı bitti şeklinde düşünen takipçileri gelecek hafta yayınlanacak yeni bölümünü merakla bekleyebilir...