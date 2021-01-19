Sefirin Kızı dizisinin Nare'si Neslihan Atagül'ün yerine gelecek isim Tuba Büyüküstün oldu!

Star TV ekranlarının beğeni ile takip edilen dizisi Sefirin Kızı'nda, başrol oyuncusu Neslihan Atagül'ün sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrılması dizinin takipçilerini şok etmişti.

Atagül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerine veda etti.

Bu gelişmenin ardından seyirciyi sevindirecek bir haber geldi ve güzel oyuncu Neslihan Atagül'ün yerine Tuba Büyüküstün'ün geleceği ortaya çıktı.

Yapımına NGM ve O3 Medya’nın birlikte imza attığı “Sefirin Kızı”na geçtiğimiz günlerde katılacak olan Tuba Büyüküstün'ün hangi karakterle diziye dahil olacağı ise merak konusu oldu.

NESLİHAN ATAGÜL'ÜN HASTALIĞI NE? DİZİDEN NEDEN AYRILDI?

Son dönemde hızla kilo kaybı yaşayan Neslihan Atagül'e doktorların "geçirgen bağırsak" sendromu teşhisi koyduğu öğrenildi.

Atagül doktorların rapor süresini arttırmasının ardından diziden ayrılmak zorunda kaldı.

Ünlü isim açıklamasında, 'Herkese merhaba. Oynarken hücrelerime kadar hissettiğim Nare ile vedalaşıyorum. Ben tolerans göstersem de vücudum o toleransı bana göstermedi. Biraz dinlenmeye ihtiyacım var. Sefirin Kızı ekibime selamlar! Teşekkür ederim arkadaşlar. İzleyicilerimize de teşekkür ederim, hep destek oldunuz. İyi ki varsınız. En yakın zamanda başka hikayelerde görüşmek üzere...' dedi.