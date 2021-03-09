Ekranların büyük ilgiyle izlenen dizisi Sefirin Kızı her pazartesi yayınlanmaya devam ederken yakın zamanda flaş bir gelişme yaşandı. "Nare" karakterine hayat veren Neslihan Atagül, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir mesaj yayımlayıp diziye veda ettiğini duyurmuştu. Dizinin reyting oranlarının düşmesiyle final yapacağı söylentileri otaya atıldı. Peki Sefirin Kızı final mi yapıyor? Sefirin Kızı ne zaman final yapacak? İşte ayrıntılar...

SEFİRİN KIZI FİNAL Mİ YAPIYOR? SEFİRİN KIZI NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Sevilen diziden oyuncu Neslihan Atagül'ün flaş ayrılık kararının ardından diziye yeni bir soluk katmak amacıyla kadroya başarılı oyuncu Tuğba Büyüküstün dahil oldu.

Ancak Nare karakterini fazlasıyla benimseyen izleyicinin diziye olan yaklaşımı azalırken, reyting oranlarının da giderek düştüğü ifade edildi. İzleyicinin Nare karakterinin bu kadar hızlı unutulmasına ve Sancar'ın Mavi karakterine olan derin hisleri dizinin mantık hatası olarak görülmeye başlandı

Geçtiğimiz gün yayınlanan bölümünde Sancar, Mavi'nin nikah masasına oturması ve Melek ile mutlu aile pozu vermesi dizinin artık ilerleyemediği hissi verdiği öne sürüldü. Bu gelişmelerin ardından yapımcı tarafından final konusuna ilişkin olarak açıklama yapıldı. Reytinglerin düşmesi ve dizinin akıcılığını yitirmesi gerekçesiyle Mayıs ayının sonunda final yapacağı belirtildi.