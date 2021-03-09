Uyuşturucu çeşitleri ve cezaları nelerdir? | Uyuşturucu çeşitleri ve belirtileri nedir?Ümitcan Uygun'un arkadaşı Gökhan Özbolat canlı yayında genç kızı öldüresiye dövdüCape Verde (Yeşil Burun Adaları)'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Cape Verde (Yeşil Burun Adaları)'nin Bayrağı Nasıldır?Son dakika... Karlov suikastinde mahkeme kararını açıkladı! Ceza yağdıKoronavirüsün çaresi ilaç mı? Molnupiravir herkese umut oldu!SON DAKİKA! Muğla'da TIR'la otomobil çarpıştı: Aynı aileden 5 kişi hayatını kaybettiİbadet ne demek? Genel olarak İslamda ibadetin önemi nedir?İstihaze ne demek? İstihaze kanı nedir?Birleşik Arap Emirlikleri'nin Başkenti ve Para Birimi Nedir? Birleşik Arap Emirlikleri'nin Bayrağı Nasıldır?Bhutan'ın Başkenti ve Para Birimi Nedir? Bhutan'ın Bayrağı Nasıldır?
İstanbul12 °C
  1. HABERLER
  2. FİLM VE DİZİ
  3. Sefirin Kızı final mi yapıyor? Sefirin Kızı ne zaman final yapacak?

Sefirin Kızı final mi yapıyor? Sefirin Kızı ne zaman final yapacak?

Star TV'nin fenomen dizisi Sefirin Kızı'nda başrollerinde yer alan Nare ve Gediz karakterlerinin diziden ayrılmasıyla, dizinin final yapacağı söylentileri ortalarda dolaşmaya başladı. Bunun üzerine dizinin sıkı takipçileri tarafından Sefirin Kızı final mi yapıyor? Sefirin Kızı ne zaman final yapacak? soruları araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

Sefirin Kızı final mi yapıyor? Sefirin Kızı ne zaman final yapacak?

Ekranların büyük ilgiyle izlenen dizisi Sefirin Kızı her pazartesi yayınlanmaya devam ederken yakın zamanda flaş bir gelişme yaşandı. "Nare" karakterine hayat veren Neslihan Atagül, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle bir mesaj yayımlayıp diziye veda ettiğini duyurmuştu. Dizinin reyting oranlarının düşmesiyle final yapacağı söylentileri otaya atıldı. Peki Sefirin Kızı final mi yapıyor? Sefirin Kızı ne zaman final yapacak? İşte ayrıntılar...

Sefirin Kızı final mi yapıyor? Sefirin Kızı ne zaman final yapacak?

SEFİRİN KIZI FİNAL Mİ YAPIYOR? SEFİRİN KIZI NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Sevilen diziden oyuncu Neslihan Atagül'ün flaş ayrılık kararının ardından diziye yeni bir soluk katmak amacıyla kadroya başarılı oyuncu Tuğba Büyüküstün dahil oldu.

Ancak Nare karakterini fazlasıyla benimseyen izleyicinin diziye olan yaklaşımı azalırken, reyting oranlarının da giderek düştüğü ifade edildi. İzleyicinin Nare karakterinin bu kadar hızlı unutulmasına ve Sancar'ın Mavi karakterine olan derin hisleri dizinin mantık hatası olarak görülmeye başlandı

Sefirin Kızı final mi yapıyor? Sefirin Kızı ne zaman final yapacak?

Geçtiğimiz gün yayınlanan bölümünde Sancar, Mavi'nin nikah masasına oturması ve Melek ile mutlu aile pozu vermesi dizinin artık ilerleyemediği hissi verdiği öne sürüldü. Bu gelişmelerin ardından yapımcı tarafından final konusuna ilişkin olarak açıklama yapıldı. Reytinglerin düşmesi ve dizinin akıcılığını yitirmesi gerekçesiyle Mayıs ayının sonunda final yapacağı belirtildi.

 

 

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
1
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT