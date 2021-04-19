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Sefirin kızı günü mü değişti? Sefirin Kızı hangi güne alındı, hangi gün oynuyor, saat kaçta 2021 ?

Başrollerini Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün'ün paylaştığı Sefirin Kızı dizisinin Star TV ekranlarında olmadığını görenler merak ediyorlar. Sefirin kızı günü mü değişti? Sefirin Kızı hangi güne alındı, hangi gün oynuyor, saat kaçta 2021 ? Detaylar haberimizde...

Sefirin kızı günü mü değişti? Sefirin Kızı hangi güne alındı, hangi gün oynuyor, saat kaçta 2021 ?

Star TV'de yayınlanan ve ilk bölümünden itibaren ilgiyle takip edilen Sefirin Kızı dizisi için yeni bir karar alındı ve gününün değişmesine karar verildi. Bu kapsamda 19 Nisan 2021 Pazartesi gününde dizini yayınlanmadığını görenler Sefirin kızı günü mü değişti? Sefirin Kızı hangi güne alındı, hangi gün oynuyor, saat kaçta 2021 ? sorularına internet arama motorlarında yanıt arıyorlar. 

Sefirin kızı günü mü değişti? Sefirin Kızı hangi güne alındı, hangi gün oynuyor, saat kaçta 2021 ?

SEFİRİN KIZI GÜNÜ MÜ DEĞİŞTİ 2021 ?

Sefirin Kızı dizisini günü değişti. Kağıt Ev dizisini başlayacak olması nedeniyle STAR TV böyle bir karar aldı. Dizinin günün değişmesine karar verilmesinde en büyük neden olarak yakın zamanda final yapacak olması gösteriliyor. 

Sefirin kızı günü mü değişti? Sefirin Kızı hangi güne alındı, hangi gün oynuyor, saat kaçta 2021 ?

SEFİRİN KIZI HANGİ GÜNE ALINDI, HANGİ GÜN OYNUYOR, SAAT KAÇTA 2021 ?

Sefirin Kızı dizisi salı gününe alındı. Dizi bundan sonra Star TV ekranlarında salı günleri saat 20.00'de yayınlanacak.

Dizi 52.bölümünde final yaparak ekranlara veda edecek.

Sefirin kızı günü mü değişti? Sefirin Kızı hangi güne alındı, hangi gün oynuyor, saat kaçta 2021 ?

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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