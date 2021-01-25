Sevilen dizi Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül sosyal medya hesabında yayınladığı videonun ardından ani bir karar ile diziden ayrılacağını sevnlerine duyurmuştu. Atagül'ün açıklmasının ardından kanalında resmi hesabında paylaşımda bulunması üzerine durum kesinleşti. Peki Sefirin Kızı Nare neden diziden ayrıldı? Nare'nin yerine kim geliyor? İşte detaylar...

SEFİRİN KIZI NARE NEDEN DİZİDEN AYRILDI?

Sefirin Kızı dizisinde başarılı oyunculuğu ile izleyiciyi mest eden Neslihan Atagül, sağlık sorunları nedeniyle diziden ayrılma kararı aldığını açıkladı. Geçirgen bağırsak sendromu hastalığına yakalanan Neslihan Atagül, geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmıştı.

Atagül, hastalığının çalışmasına müsaade etmediğini dile getirerek, seyirciye ve dizi ekibine veda etmişti. 28 yaşındaki Neslihan Atagül hastalığıyla ilgili, 'Vücudum tolerans göstermedi, biraz dinlenmeye ihtiyacım var" ifadelerini kullanmıştı.

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SEFİRİN KIZI NARE'NİN YERİNE KİM GELİYOR?

Sefirin Kızı dizisinden Neslihan Atagül'ün ayrılmasının ardından dizinin kadrosuna katılacak yeni kadın oyuncunun kim olacağını araştırma konusu olmuştu. Dizi ekibi tarafından o isme karar verildi.Fenomen dizi Sefirin Kızı'nda Nare'nin yerine gelecek ekranların sevilen isimlerinden biri olan Tuba Büyüküstün oldu.