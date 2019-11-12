Sefirin kızı ne zaman başlayacak? Sefirin kızı oyuncuları kim?

Engin Akyürek ve Neslihan Atagül Doğulu'nun ilk kez birlikte kamera karşısına geçeceği Sefirin Kızı yakında Star'da başlıyor!

Sefirin Kızı'nın çekimleri 25 Ekim'de Muğla'nın Bodrum ilçesinde başladı. Dizinin yurt dışı çekimleri ise Montenegro'da yapıldı. Star TV'nin yeni dizisi Sefirin Kızı, Kasım ayında yayınlanmaya başlayacak.

SEFİRİN KIZI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Star TV'nin yeni dizisi Sefirin Kızı, Kasım ayında yayınlanmaya başlayacak.

Engin Akyürek Sefirin Kızı ile ekranlara dönüyor

SEFİRİN KIZI KONUSU NE?

Sefirin Kızı'nın başrolünde yer alan Engin Akyürek yörenin sözü geçen varlıklı adamı Sancar Efeoğlu'nu, Neslihan Atagül Doğulu ise Sefirin kızı Nare'yi canlandıracak. Öte yandan Sefirin Kızı'nın çekimleri 25 Ekim'de Muğla'nın Bodrum ilçesinde başladı. Dizinin yurt dışı çekimleri ise Montenegro'da yapıldı. Star TV'nin yeni dizisi Sefirin Kızı, Kasım ayında yayınlanmaya başlayacak.

SEFİRİN KIZI OYUNCULARI KİMLER?

Engin Akyürek (Sancar) 1981 Ankara doğumlu olan Engin Akyürek 38 yaşındadır. Ankara Üniversitesinde lisans eğitimi alan Engin Akyürek aklında hiç oyunculuk yokken katıldığı Türkiye’nin Yıldızları yarışması ile ünlenmiştir. Daha sonra Yabancı Damat ve Kara yılan dizileri ile ismini duyuran ve ekranlarda yer alan Engin Akyürek’in asıl popüler olduğu dizi ise bir çok Avrupa ülkesinde yayınlanan Fatmagül’ün Suçu Ne? dizisi ile olmuştur. Son olarak ise 2017 yapımı Kara Para Aşk dizisinde yer alan Engin Akyürek son dönemlerin dizi tutturamayan başrol oyuncularından biridir. Sefirin Kızı dizisinde Sancar karakterine Engin Akyürek hayat verecek. Sancar at binmeyi çok seven yalnızca zeybek oynarken çöken oldukça dik başlı ve korkusuz bir adamdır.

Neslihan Atagül (Nare) 1992 de İstanbul da hayata gözlerini açan Neslihan Atagül 27 yaşında kariyerinin zirvesindedir. Yeditepe Üniversitesinde Konservatuvar okuyan Nesliha Atagül ilk olarak Yaprak Dökümü dizisinde çocuk oyuncu olarak yer almış ve oyunculuk yeteneklerini profesyonel üstadların yanına geliştirmiştir. Neslihan Atagül’ün olduğu ve izleyici tarafından fark edildiği dizisi ise Fatih Harbiye dizisi olmuştur. Yaprak Dökümünde ki kızdan Fatih Harbiye’nin Neriman’ı olan Neslihan Atagül daha sonra Kara Sevda dizisinde hayat verdiği Nihan karakteri ile dünyanın tanıyıp oyunculuğunu kabul ettiği bir kadın başrol olmuştur. Kendisi gibi oyuncu Kadir Doğulu ile evlidir. Nare güzeller güzeli bir kızdır. At binmeyi çok seven Nare ile Sancar büyük bir aşka bir birlerine bağlanırlar ama ayrılık çok geçmeden onları da vurur.

Erdal Küçükkömürcü (Sefir)

Erdal Küçükkömürcü 1958 Ankara doğumludur. Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Davut Özsoy karakterine hayat vermiştir. Asıl Nizama Adanmış Ruhlar dizisinde hayat verdiği Fuat Emir karakteri ile tanınmıştır. Erdal Küçükkömürcü son olarak Kuzgun dizisinde Şeref Dağıstanlı karakteri ile yer almıştır. Sefir Nare’nin babasıdır.