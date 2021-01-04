Pazartesi akşamları Star TV'de yayınlanan reyting rekortmeni dizi "Sefirin Kızı" heyecanla beklenen yeni bölümü bu akşam yayınlanmadı. Dizisin hayranları tarafından yeni bölümünün olmayışı araştırma konusu edildi. Peki Sefirin Kızı neden yok? 4 Ocak 2021 Pazartesi yeni bölümü neden yayınlanmıyor? Yeni bölüm ne zaman? Merak edilen detayları haberimizde derledik...

SEFİRİN KIZI NEDEN YOK?

Star TV ekranlarına damga vuran fenomen dizi "Sefirin Kızı" yayınlanan son bölümünün ardından izleyiciyi yeni bölüm heyecanı sardı. Ancak dizinin takipçileri yeni bölümün kanal yayın akışında olmayışı üzerine neden olmadığını araştırmaya başladı. Nare ve Sancar'ın aşkı için verdiği mücadeleyi anlatan dizi 4 Ocak'ta yılbaşı sebebiyle ekranlardaki yerini almayacak.

SEFİRİ KIZI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Her pazartesi izleyiciyi ekranları başına kilitleyen Sefirin Kızı'nın yeni bölümü 11 Ocak'ta Star TV'de olacak. Dizinin bir haftalık ara vermesi üzerine yayın hayatı bitti şeklinde düşünen takipçileri gelecek hafta yayınlanacak yeni bölümü heyecanla bekleyebilir.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Gediz, Sancar için katil olmayı göze almıştır. Bu iki sadıç arasında bir şeyleri tamir edecek mi yoksa artık ortada tamir edecek bir şey kalmadı mı? Sancar, Gediz’i affedecek mi? Peki Gediz’in Sancar’ın canı için feda ettiği Sahra, Gediz’i affedecek mi? Öte yandan, Kahraman’ın sorduğu “Bundan sonra özgür bir yarıcının oğlu mu olacaksın yoksa mapus bir Sancar Efe mi?” sorusuna Sancar’ın cevabı nettir; “Mapus bir Sancar Efe”. Ancak Nare’nin de cevabı nettir; “Özgür bir yarıcının oğlu.” İki sevdalının mücadelesini hangisi kazanacak? Birbirleriyle giriştikleri bu kıran kırana mücadele, onları hiç tahmin etmedikleri bir sona mı taşıyacak.