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  3. Sefirin Kızı son bölüm izle |Sefirin Kızı 25. bölüm fragmanı

Sefirin Kızı son bölüm izle |Sefirin Kızı 25. bölüm fragmanı

Sefirin Kızı 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Baş rollerinde Neslihan Atagül ve Engin Akyürek'in yer aldığı Sefirin Kızı dün akşam yayınlanan son bölümü ile yine izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Peki Sefirin Kızı son bölümde neler yaşandı? Sefirin Kızı son bölüm izle linki ve Sefirin Kızı 25. bölüm fragmanı haberimizde...

Sefirin Kızı son bölüm izle |Sefirin Kızı 25. bölüm fragmanı

Sefirin Kızı 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Star TV ekranlarının başarılı dizisi Sefirin Kızı dün akşam 24. bölümü ile ekranlara geldi. Dizinin son bölümünde Melek ölümle burun buruna geliyordu. Nare ve Sancar kızlarının acısıyla kenetlendi. İşte Sefirin Kızı son bölümde yaşananlar ve Sefirin Kızı 25. bölüm fragmanı haberimizde...

Sefirin Kızı son bölüm izle |Sefirin Kızı 25. bölüm fragmanı

SEFİRİN KIZI 25. BÖLÜM FRAGMANI

 

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜM

Menekşe’nin limonatasına koyduğu uyku ilacı yüzünden Melek’in kalbi durur. Nare ve Sancar, kızlarının acısıyla kenetlenirler. Nare kızı uçup gitmesin diye onun başucunda ellerini sıkı sıkı tutarken, Sancar camiye gidip Allah’a yalvarır ve bir adak adar. Eğer kızı yaşarsa, Alacakuş’la yavrusunu uçup gitmeleri için serbest bırakacaktır.

Menekşe konağın içinde hapis kalan Akın’ı dışarıya çıkarmaya çalışırken, Gülsiye’ye yakalanır. Kahraman, çocuk kaçırmaya kalkıştıkları için onlara çok sinirlenir ama yine de onları kurtarmak için bir plan yapar.

Lakin, bu sefer Kahraman da Sancar’ın kurduğu çok büyük birtuzağın içine çekilmiştir. Melek’in hayatıyla sınanan Sancar ve Gediz, bir günlüğüne düşmanlıklarına ara verirler ve sadıçlıklarının ilk yıllarındaki kanunsuz günlerine geri dönerler.

Acı, eski sadıçları bir günlüğüne de olsa birleştirmiştir ve Melek’in kalbini durduranların kalplerini söküp çıkarmadan durmayacaklardır.

Sefirin Kızı son bölüm izle |Sefirin Kızı 25. bölüm fragmanı

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜM İZLE

Pazartesi akşamları izleyicisini ekrana kilitleyen Sefirin Kızı 24. son bölümü kaçıranlar ya da yeniden izlemek isteyenler için haberimizde...

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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