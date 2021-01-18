Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sefirin Kızı 36. bölüm fragmanı!

Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Baş rollerinde Neslihan Atagül, Engin Akyürek ve Uraz Kaygılaroğlu'nun yer aldığı fenomen dizi geçtiğimiz hafta nefes kesen bir bölüm ile seyirci karşısına çıkmıştı. Nare, Sancar'ı cezaevinden kurtarmak için her yolu dener ve sonunda Gediz'le evlenir. Peki Sancar Nare ve Gediz'in evlendiğini duyunca ne yapacak? İşte Sefirin Kızı 36. bölüm fragmanı haberimizde...

SEFİRİN KIZI 36. BÖLÜM FRAGMANI

Özgürlüğüne kavuşan Sancar her şeyin tek tek yoluna girmesiyle kötü günlerin bittiğini düşünür. Ancak Nare’nin ondan uzak durmasıyla kendini bambaşka soruların içinde bulur. Şüphelerinin peşine takılarak ondan saklanan tüm gerçekleri birer birer ortaya çıkarmaya başlayacaktır.

Güven’in artan baskısıyla Gediz ve Nare’nin evliliklerinin sır olarak kalması çok zor hale gelir. Aldıkları bir haberle Sancar ve Gediz en büyük korkularıyla yüzleşmek zorunda kalır. Sonunda Sancar, Nare’nin Gediz ile evlendiğini öğrenir. Bu gerçekle nasıl başa çıkacağını bilemeyen Sancar’ın inandığı tüm değerler altüst olacaktır.

Evlilik haberi konakta da bomba etkisi yaratır. Melek büyük bir umutsuzlukla babasına sarılır. Baba kızın birbirlerine destek olmaktan başka çareleri yoktur.

Nare, bugüne kadar yaşadıklarının üzerine bir de Sancar’ın özgürlüğü adına altına girdiği yükleri artık taşıyamaz. Hem kendi hem de sevdiklerinin hayatı için bir karar almalıdır. Herkes için yeni bir hayat ihtimali mümkün olacak mıdır?

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Sancar ne olursa olsun kaçmak yerine kalmayı seçer ve kimsenin suçsuz yere bedel ödemesine izin vermez. Nare ise Sancar'ın içeriden çıkması için elinden gelen her şeyi yapmaya kararlıdır.

Sancar'ın ipini çekenin kim olduğunu anlayan Nare, büyük bir çaresizliğe sürüklenir. Üstelik Akın'ın cesedinin bulunmasıyla birlikte miras konusu da tekrar başına bela olur ve Nare babasıyla karşı karşıya gelir. Güven'in kurduğu oyunlar bu kadarla da kalmayacaktır.

Konak kriziyle birlikte Halise Efe'nin bozulan sağlığı tüm Efeoğlu ailesini endişelendirir. Bir de Sancar'ın içeride başına gelenler başta Nare olmak üzere herkesin yüreğine korku salar. Nare, bedeli ne olursa Sancar'ın oradan çıkması gerektiğinin farkındadır.

Gediz onu bir türlü affetmeyen sağdıcının kurtuluşu için Nare'ye var gücüyle yardım eder. İkili Sancar'ın özgürlüğü için gereken her şeyi yapmayı göze alabilecekler midir? Suçsuzluğunun kanıtlanması imkansız görünen ve müebbetle yargılanan Sancar için bir mucizenin gerçekleşmesi mümkün olacak mıdır?