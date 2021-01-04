Sefirin Kızı yeni bölüm yok mu, neden yok? Baş rollerinde Neslihan Atagül ve Engin Akyürek'in yer aldığı reyting rekortmeni dizinin bugün yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı dizi severler tarafından merak konusu oldu. Dizi severler Sefirin Kızı yeni bölüm yok mu, neden yok? Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? sorularını araştırmaya başladı.

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM YOK MU? NEDEN YOK?

Yılbaşının ardından bir çok dizi ekran macerasına ara veriyor. Sefirin Kızı'da bu hafta kısa bir ara verdi ve bu yüzden yayın akışında yer almadı.

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Sefirin Kızı yeni bölümünün 11 Ocak Pazartesi günü yayınlanması bekleniyor.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜM ÖZETİ

Gediz, Sancar için katil olmayı göze almıştır. Bu iki sadıç arasında bir şeyleri tamir edecek mi yoksa artık ortada tamir edecek bir şey kalmadı mı? Sancar, Gediz’i affedecek mi?

Peki Gediz’in Sancar’ın canı için feda ettiği Sahra, Gediz’i affedecek mi?

Öte yandan, Kahraman’ın sorduğu “Bundan sonra özgür bir yarıcının oğlu mu olacaksın yoksa mapus bir Sancar Efe mi?” sorusuna Sancar’ın cevabı nettir; “Mapus bir Sancar Efe”.

Ancak Nare’nin de cevabı nettir; “Özgür bir yarıcının oğlu.”

İki sevdalının mücadelesini hangisi kazanacak?