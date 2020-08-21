Sefirin Kızı yeni sezon fragmanı ekranlara geldi. Star TV ekranlarının sevilen dizisi Sefirin Kızı sezon finali ile izleyenlerini televizyonları başına kilitlemişti Sancar’ın bir denizin dibinde ölümle karşı karşıya kalması ile biten son bölümde yaşananların ardından Sefirin Kızı yeni sezon fragmanı ne zaman yayınlanacağı merakla bekleniyordu. Peki Sefirin Kızı yeni sezon ne zaman? Sefirin Kızı son bölümde neler yaşandı?

Sefirin Kızı sezon finalinin ardından yeni sezon merakla bekleniyordu. Ekranlara gelen yeni sezon fragmanında yaşananlar ise heyecan yarattı. Sancar'ın denizde ölümle burun buruna gelmesinin ardından yeni sezon fragmanında Nare'nin vurulması herkesi şaşkına uğrattı.

Öte yandan Sancar Nare'yi zorla konağa getirdi ve işler daha da karışık bir hal aldı. Gediz ise Nare'ye aşkını itiraf etti. Yeni sezona heyecan dolu bir fragman ile giriş yapan Sefirin Kızı yeni sezon fragmanı haberimizde...

SEFİRİN KIZI YENİ SEZON FRAGMANI

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜM ÖZETİ

‘Bu destan denizin dibinde başladı, orda bitmez ki”

Ne yalan ne destan olabilen Nare ile Sancar, şimdi çocukları için endişeden kahrolan bir anne ile babadırlar. Kaza yapan ve ciddi bir beyin travması geçiren Kavruk bulunur, ama Melek ortada yoktur. Nare ile Sancar bütün kavgalarını bir kenara bırakıp kızlarını bulmaya çalışırlar. Melek kaybolunca velayet davası ertelenmiştir. Önce kızlarını bulup sonra onun için savaşa gireceklerdir.



Gediz, bu tablonun içinde iyice yabancı hisseder. Ona ne velayet davasını ne de Melek’in kaybolduğunu haber vermemişlerdir. Ancak kapıya gelen bir sürpriz, Gediz’i tüm bu olayların ortasına taşır.



Nare çocuğunu ararken, Akın’ın onun hakkında başka planları vardır ve bu sefer kendisine çok güçlü bir ortak bulmuştur; Kahraman. Kahraman’dan Melek’i kullanarak Nare’yi kaçırmasını ister. Ancak Kahraman’ın kendine has yöntemleri vardır ve izlediği yol önce büyük bir mutluluğa, sonra Sancar’ın bir denizin dibinde ölümle karşı karşıya kalmasına sebep olur.

Melek bulunacak mı? Nare kaçırılacak mı? Sancar o denizin dibinde boğulacak mı?



Denizin dibinde onlar çocukken başlayan bu sevda, şimdi bir çocukları varken yine denizin dibinde mi son bulacak?