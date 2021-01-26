Sefirin Kızı'nda yaprak dökümü yaşandı. Geçtiğimiz haftalarda rahatsızlığı nedeniyle diziden ayrılan Neslihan Atagül'ün ardından seyirciyi şok eden bir ayrılık daha yaşandı. Dizide Gediz karakterini canlandıran Uraz Kaygılaroğlu da Sefirin Kızı'ndan ayrıldı. Peki Gediz'e ne oldu? Gediz neden öldü? Sefirin Kızı Uraz Kaygılaroğlu diziden neden ayrıldı?

SEFİRİN KIZI GEDİZ'E NE OLDU?

Son bölümde Nare'nin gitmesi ile yıkılan Gediz, araba kullanırken Nare’nin onu aramasının ardından heyecanlandı. Onunla konuşmaya çalışırken telefonu düşürmesinin ardından dikkati dağıldı ve kaza yaptı. Uzun süre yaşam mücadelesi veren Gediz hayata kaybetti.

GEDİZ NEDEN ÖLDÜ? URAZ KAYGILAROĞLU DİZİDEN NEDEN AYRILDI?

Sefirin Kızı dizisi ile büyük bir kitleye sahip olan Uraz Kaygılaroğlu, Nare karakterinin diziden ayrılması ve Tuba Büyüküstün'ün gelmesinin ardından farklı bir hikaye işleneceği için ayrılık kararını öne çekti ve ekranlara gelen son bölümle diziye veda etti.