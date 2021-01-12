Sefirin Kızı'nın Gezdiz'i Uraz Kaygılaroğlu yeni aşka yelken açtı!

Sefirin Kızı dizisinin sevilen oyuncusu Uraz Kaygılaroğlu, menajeriyle yeni bir ilişkiye başladı. Melis İşiten ile olan evliliğini 2019 yılında sonlandıran Kaygılaroğlu, sevgilisi ile Instagramda fotoğraf yayınladı.

Star TV ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı adlı dizide başrol oynayan ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, yeni bir ilişkiye başladı. Kızının annesi Melis İşiten ile 5 yıllık evliliğini sonlandırmasının ardından adı birçok kez aşk dedikoduları ile anılan oyuncu, yeni aşkını hayranları ile paylaştı.

MENAJERİ İLE AŞKA YELKEN AÇTI

Bugün sosyal medya hesabının hikaye kısmından paylaşım yapan başarılı oyuncu sevgilisiyle çekilmiş aşk dolu karesini takipçileri ile paylaştı. Yayınladığı fotoğrafa sevgilisini de etiketleyen Kaygılaroğlu'nun menajeri Gamze Okutucu ile birlikte olduğu öğrenildi.