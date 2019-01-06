Şefkatli eller yoksulların yardımına koşuyor

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde yoksul ve ihtiyaç sahiplerinin imdadına koşan Ayvalık Şefkat Evleri Derneği, soğuk kış günlerinde hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında kurduğu gönül köprüsünü sıkı bağlarla güçlendiriyor.

Aylardır ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımını sürdüren Ayvalık Şefkat Evleri Derneği, ilçenin kırsal mahalleleri başta olma üzere dört bir yanında ailelere kışlık giyecek ve erzak dağıtımı yapıyor. Ayvalık Şefkat Evleri Derneği, Kasım ayından bu yana Almanya'nın Münih kentinde faaliyet gösteren Flughafenverein München E.V. Derneğinin Başkanı Thomas Bihler'in yanı sıra isminin açıklanmasını istemeyen Adanalı bir iş adamı ve Ayvalıklı bir mandıra esnafının verdikleri ekonomik desteklerle 160 ihtiyaç sahibi aileye 250'şer kilogram kömür dağıttı. Dernek Başkanı Fatma Cavlı'nın öncülüğünde kömür dağıtımının yanı sıra İstanbul'da faaliyet gösteren Acil Yardım Gönüllüleri Derneği (ACİLDER) tarafından 4 bin adet 2. el temiz kıyafet ve bin aileye de çocuk kıyafeti, ayakkabı, mont dağıtan dernek, 100 aileye gıda erzağı yardımında bulundu.

Ayvalık Kaymakamlığı ve Ayvalık Belediyesinin lojistik destekleriyle ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılan yardımlarla ilgili olarak bilgi veren Dernek Başkanı Fatma Cavlı, kış mevsiminin oldukça çetin geçtiğine işaret ederek, "Bu yüzden de bağışçılarımızın destekleriyle sürdürdüğümüz yardımlarımıza devam etmeye çalışacağız. Bu kapsamda önümüzdeki günlerde İstanbul'a giderek bağışçılarımızla bir toplantı düzenleyecek ve ilçemizdeki ihtiyaç sahiplerimiz için yeni bir parti kılık kıyafet desteği tedarik edilmesini sağlayacağız" dedi.

İlçe genelinde özellikle kırsal mahallelerde başta olmak üzere Ayvalık'ın dört bir yanındaki ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmaya çalıştıklarını söyleyen Cavlı, "Allah bağışçılarımızdan razı olsun. Onlar sayesinde ilçemizdeki ihtiyaç sahibi ailelere ve onların çocuklarına ulaşabiliyoruz. Bu çabamız tüm hızıyla sürecek. Bu çalışmalarımıza destek veren Ayvalık Kaymakamımız Sayın Gökhan Görgülüarslan ile Belediye Başkanımız Sayın Rahmi Gençer'e de sonsuz şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA