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Sefo metalik kıyafetiyle sosyal medyanın diline düştü! Herkes farklı birine benzetti: "İyi aile robotu Babür"
Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Rapçi' ödülünün sahibi Sefo'nun sahne kıyafeti sosyal medyada büyük ilgi gördü.
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