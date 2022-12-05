Sefo metalik kıyafetiyle sosyal medyanın diline düştü! Herkes farklı birine benzetti: "İyi aile robotu Babür"

Pantene Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Rapçi' ödülünün sahibi Sefo'nun sahne kıyafeti sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Sefo metalik kıyafetiyle sosyal medyanın diline düştü! Herkes farklı birine benzetti: "İyi aile robotu Babür" 1

Dün akşam 48. Pantene Altın Kelebek Ödülleri töreninde birçok sanatçı ödül almaya layık görüldü.

Son zamanlarda oldukça başarılı olan ve herkes tarafından sevilerek dinlenen Sefo'da "En İyi Rapçi" ödülünü aldı.

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Sefo metalik kıyafetiyle sosyal medyanın diline düştü! Herkes farklı birine benzetti: "İyi aile robotu Babür"
Sefo metalik kıyafetiyle sosyal medyanın diline düştü! Herkes farklı birine benzetti: "İyi aile robotu Babür"
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