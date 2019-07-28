İstanbul29 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNDEM

  3. Şeftali hasadındaki rekolte çiftçiyi memnun etmedi

Şeftali hasadındaki rekolte çiftçiyi memnun etmedi

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yaklaşık 1 ay önce başlayan şeftali hasadındaki rekolte fiyatları iyi olmasına rağmen bahçe sahiplerini memnun etmedi.

Şeftali hasadındaki rekolte çiftçiyi memnun etmedi

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde yaklaşık 1 ay önce başlayan şeftali hasadındaki rekolte fiyatları iyi olmasına rağmen bahçe sahiplerini memnun etmedi.

Hasadın Eylül ayına kadar devam edeceğini belirten Özcan Gür, "Geçtiğimiz yıl toptan 2 liraya sattığımız

şeftali bu sene 3 liradan alıcı buluyor, fakat ürünlerde yarı yarıya oranda azalma var. Dönüm başına yaklaşık 4 ton civarı şeftali almaktayız. Aldığımız ürünleri bahçeden toptan satıyoruz. Şeftalinin iyisini market, pazarcı ve manavlar tercih ederken, "suluk" diye tabir edilen türü meyve suyu fabrikalarına veriyoruz" dedi.

Şeftali hasadındaki rekolte çiftçiyi memnun etmedi

Şeftali hasadındaki rekolte çiftçiyi memnun etmedi

Kaynak: İHA

HABERE YORUM KAT