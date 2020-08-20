Şeftali'de 'Allah' yazısını görenler hayrete düştü!

Bursa'da bir çiftçi dalında kopardığı şeftalinin üzerinde 'Allah' yazısını görünce gözlerine inanamadı. Bu duruma karşı şaşkınlığını gizlemeyen çiftçi yaptığı açıklamada "Bu şeftalinin üzerinde Allah lafzı var. Dünya üzerinde değişik meyve ve sebzelerde görülmüştü. Bu bizi çok mutlu etti. Çok sevindik” dedi.