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  3. Şeftali'de 'Allah' yazısını görenler hayrete düştü!

Şeftali'de 'Allah' yazısını görenler hayrete düştü!

Bursa'da bir çiftçi dalında kopardığı şeftalinin üzerinde 'Allah' yazısını görünce gözlerine inanamadı. Bu duruma karşı şaşkınlığını gizlemeyen çiftçi yaptığı açıklamada "Bu şeftalinin üzerinde Allah lafzı var. Dünya üzerinde değişik meyve ve sebzelerde görülmüştü. Bu bizi çok mutlu etti. Çok sevindik” dedi.

Bursa’nın İznik ilçesinde çiftçilikle uğraşan İsmail Hakkı Akın isimli bir kişi tarlada dalından kopardığı bir şeftalinin üzerindeki yazıyı görünce şaşkınlığa uğradı. Üzerinde 'Allah' yazan bu meyve ile ilgili konuşan Akın, "Bu şeftalinin üzerinde Allah lafzı var. Dünya üzerinde değişik meyve ve sebzelerde görülmüştü. Bu bizi çok mutlu etti. Çok sevindik” dedi.

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20 Ağustos 2020 Perşembe 16:30
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