Segerso Geci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Segerso Geci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Segerso Geci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Segerso Geci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Segerso Geci 16 Ağustos 2001 tarihinde Tiranë şehrinde doğmuştur. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Segerso Geci Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Laçi futbol takımında oynamaktadır. KF Laçi takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Segerso Geci'nin KF Laçi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Segerso Geci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Segerso Geci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Segerso Geci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Segerso Geci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Ekim 2020 yılında KF Vora

3 Eylül 2021 yılında KF Korabi

5 Temmuz 2022 yılında KF Laçi

Segerso Geci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Segerso Geci şuan KF Laçi takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

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