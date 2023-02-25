Segundo Portocarrero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Segundo Portocarrero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Segundo Portocarrero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Segundo Portocarrero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Segundo Portocarrero 15 Ekim 1996 tarihinde Atacames şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Segundo Arlen Portocarrero Rodríguez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Segundo Portocarrero Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini The WINNER TEAM yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Barcelona SC Guayaquil futbol takımında oynamaktadır. Barcelona SC Guayaquil takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Segundo Portocarrero'nin Barcelona SC Guayaquil ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Segundo Portocarrero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Segundo Portocarrero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Segundo Portocarrero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Segundo Portocarrero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ocak 2013 yılında Independ. U20

18 Şubat 2014 yılında Emelec B

1 Ocak 2016 yılında CS Emelec

8 Şubat 2018 yılında Guayaquil City

28 Kasım 2018 yılında CS Emelec

15 Ocak 2019 yılında Dep. Cuenca

30 Aralık 2019 yılında CS Emelec

2 Ocak 2020 yılında Delfín SC

31 Aralık 2020 yılında CS Emelec

5 Ocak 2021 yılında CD Macará

31 Aralık 2021 yılında CS Emelec

19 Ocak 2022 yılında Orense

3 Ocak 2023 yılında Barcelona SC

Segundo Portocarrero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Segundo Portocarrero şuan Barcelona SC Guayaquil takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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