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Şehadet ne demek, TDK'ya göre Şehadet kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Şehadet kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Şehadet ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Şehadet nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Şehadet kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Şehadet ne demek, TDK'ya göre Şehadet kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Şehadet ne demek? Şehadet TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi şehadet kelimesi. Peki şehadet ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre şehadet nedir, şehadet kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ne demek

ŞEHADET NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Şehadet kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Şehadet kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre şehadet kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Tanıklık
- Yüksek bir ülkü uğrunda ölme, şehit olma

ŞEHADET CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Dünya karşısında Türk'ün kendi kendisi için yapacağı şehadet daha adamakıllı yapılmamıştır.

ŞEHADET KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- şehadet etmek
- şehadet getirmek
- şehadet şerbetini içmek
- şehadette bulunmak

ŞEHADET KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- şehadetname, şehadet parmağı, kelimeişehadet

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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