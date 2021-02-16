Seher Dilovan'ın oğlu Alan Dere kimdir, nereli, kaç yaşında? Alan Dere'nin babası kimdir? başlıkları şu sıralar internet mecrasında çokça aratılanlara arasına girdi. Biz de konuyla ilgili tüm detayları haberimizde yer verdik.

ALAN DERE KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

İsviçre'nin La Chaux-de-Fonds kentinde doğan 20 yaşındaki Alan Dere, 6 yaşına kadar hayatını sürdürdüğü İsviçre'de küçük yaşta ailesiyle beraber İstanbul'a taşınmıştır. Cenevre Catalyse Müzik Okulu'nda eğitim alan Dere, 10 yaşında Türkçe, İngilizce ve Fransızca şarkılar okuyarak kendi yeteneğini geliştirmeye başlamıştır. Cenevre Festivali olmak üzere birçok yerde sahne alan şarkıcı, günümüzde yurt içi ve yurt dışında yaşamını sürdürmektedir.

İlk single olan 'Tadım Tuzum' ile müzikseverlerin karşısına çıkan genç şarkıcı, yapılan bir röportajda annesi Seher Dilovan ile ilgili ''Anneme insanların duyduğu saygıyı ben kendi mirasım olarak görüyorum. Bu mirası kendim görmek ve yaşamak istiyorum. Annemin ve benim ulaştığımız kitleler farklı" demiştir.

SEHER DİLOVAN KİMDİR? NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Türk sanat müziğinin sevilen ismi Seher Dilovan aslen nereli, kaç yaşında ve kiminle evli soruları merak konusu oldu. Uzun süredir ekranlarda görünmeyen sevilen türkücü aslen Tuncelili ve Kürt asıllıdır.

Seher Dilovan'ın, detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Seher Dilovan kimdir?Aslen nereli? Kaç yaşında, ne iş yapıyor? Evli mi? Albümleri

ALAN DERE'NİN BABASI HASAN DERE KİMDİR?

Hürriyet'in haberine göre 1973 yılında Almanya’nın Dortmund şehrinde dünyaya gelen Hasan Dere'nin 4 erkek kardeşi vardır.

Hasan Dere'nin, detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Seher Dilovan'ın eşi Hasan Dere kimdir? Nereli, kaç yaşında?