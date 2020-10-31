Ege Denizi İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Bayraklı ilçesinde de bazı binalarda çökme yaşandı. Enkazın altında kalan vatandaşlar arasında Seher Perinçek ve 4 çocuğu da bulunuyor. Peki Seher Perinçek kimdir? Seher Perinçek ve 4 çocuğu enkaz altında kurtarıldı mı? İşte bilinenler...

SEHER PERİNÇEK KİMDİR? SEHER PERİNÇEK VE 4 ÇOCUĞU ENKAZDAN KURTARILDI MI?

Bayraklı ilçesindeki 8 katlı ve 21 daireli Doğanlar Apartmanındaki enkazın altında kalan Ege Üniversitesinde öğretim görevlisi olan Seher Perinçek ve 10 yaşındaki ikizleri Elzem, Ezel, 6 yaşındaki Umut ve 3 yaşındaki Elif Perinçek’le ekipler temasa geçti. Dairenin salon bölümünde hep birlikte bir arada oldukları öğrenilen aileye ulaşmak için baba Oğuz Perinçek de ekiplerle birlikte hareket ediyor. Enkaz altındaki aileye ulaşmak için bir metrelik bir mesafenin kaldığı öğrenildi.

Haberi alır almaz kızı ve torunlarından haber almak için Aydın’dan gelen Anneanne Hülya Dereli, “Bu sabah tekrar haber aldık kızımdan, konuşuyormuş. Salonda olduğunu söylemiş. Çocuklar da yanında. Kurtarmak için iki cepheden giriliyor. Salona ulaşılmaya çalışılıyor. Engeller de var. Şu an yapabileceğimiz sabır ve dua. 4 tane torunum var. 10 yaşında ikiz torunum 6 yaşında oğlumuz 3 yaşında da Elif kızımız var. Anne ile birlikte 5 kişiler” diye konuştu.

ANNE VE 4 ÇOCUĞU ENKAZDAN KURTARILDI

CNN Muhabiri, Perinçek ve dört çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğunu ve taliye edilmeleri için çalışmaların sürdüğünü aktardı. Ayrıca çıkarılmalı için ekipler koridor kurdu, enkaza sedye ve battaniye gönderildi.

23 saatin ardından anne ve çocukları enkazın altından sağ olarak çıkarıldı. Anne ve çocukları bölgede bekleyen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.