Seher Ünsal kimdir, nereli, kaç yaşında? AK Parti Kırşehir İl Başkanı kimdir? soruları şu sıralar internet üzerinden sıkça bakılanlar arasında yerini aldı. Biz de bu konuyla ilgili tüm bilgileri haberimizde derledik.

SEHER ÜNSAL KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Yaşı ve nereli olduğu henüz bilinmeyen iş Kadını olan Seher Ünsal KADEM Başkanlığını yürütüyordu. Kırşehir 2014-2019 yılları arasında Belediye Meclis Üyesi olan Ünsal, özellikle kadınlara yönelik yapılan eğitim ve projeleriyle biliniyor. O dönem Kadın Kolları Başkanlığı’na da aday olmuştu.

NE OLMUŞTU?

AK Parti Kırşehir İl Başkanı Muzaffer Aslan'ın gelecek kongrede aday olmayacağını açıklamasının ardından yeni il başkanını seçmek için başlatılan çalışmalarda Huber Köşkünde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya gelen; Ahmet Emint Güneş, Cuma Türkyılmaz, Halil Atak ve Seher Ünsal ile yapılan mülakat sonucu Seher Ünsal AK Parti'nin Kırşehir yeni İl Başkanı olarak atandı.