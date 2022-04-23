Şehevi ne demek, TDK'ya göre Şehevi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Şehevi ne demek? Şehevi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi şehevi kelimesi. Peki şehevi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre şehevi nedir, şehevi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ŞEHEVİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Şehevi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Şehevi kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre şehevi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Erotik

