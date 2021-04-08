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Sehi isminin anlamı nedir, Sehi ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Sehi isminin anlamı; düz, doğru, fidan gibi boy demektir. Bu içeriğimizde Sehi isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Sehi isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Sehi isminin anlamı nedir, Sehi ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Sehi isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Sehi ismi ne demek, Sehi ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Sehi isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Sehi İsminin anlamı nedir? TDK Sehi anlamı:

Türk Dil Kurumu'nda Sehi isminin anlamı kullanılmamaktadır.

Sehi İsmi Kuranda geçiyor mu?

Kuran'ı Kerim'de Sehi ismi geçmemektedir.

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Sehi isminin kökeni:

Sehi ismi Farsça kökenli bir isimdir. Türkiye'de Sehi isminde 3 kişi bulunmaktadır.

Sehi isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

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Sehi isminin rengi:

Mercan

Sehi ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 4 harf bulunmaktadır.

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Sehi isminin Harf Analizi Nedir ?

Sehi ismi 4 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

E : İletişim, duygusal karışık

H : Statü/para, garantici

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

Sehi isminin Numerolojisi Kaçtır?

Sehi ismi 4 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

S : 22

E : 6

H : 10

İ : 12

= 50 Sehi İsminin Numeroloji Toplamı 50’dir.

Sehi ismi 4 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Sehi isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

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Sehi isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

S: 1   E: 5   H: 8   İ: 9 = 23

2 3 = 5 Kader sayısıdır

Sehi isminin 5 kader sayısına göre kişilik özellikleri

5 – Özgürlüğüne düşkündür ve gezmeyi çok sever. Diğer insanlar ile ıyum içinde yaşamayabilir. Erotizme eğilimi vardır. Cesaret konusunda iyidir ve insanları ikna kabiliyeti çok yüksektir. Güzel şeyleri kendisinde toplamayı sever. Can sıkıntısına hiç gelemez ve bu sebeple dikkatli olmalı, hayat amacından amacından sapmamalıdır.

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Okan Gül
Video ve Yerel Haberler Editörü
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