Şehidin 5 aylık kızı kundağıyla babasını son yolculuğa uğurladı

Suriye'nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırısında şehit düşen Aksaraylı Piyade Uzman Onbaşı Kadir Yıldız, memleketi Aksaray'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde şehidin 5 aylık kızı Ebrar Yaren de babasının tabutu üzerine koyularak onu son yolculuğuna uğurladı.

İdlib'de rejim güçlerinin saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Kadir Yıldız'ın (25) cenazesi bugün memleketi Aksaray'a getirildi. Uçakla Nevşehir Havalimanı'na getirilen şehidin cenazesi daha sonra konvoyla kara yolu üzerinden Aksaray'a ulaştı. İlk olarak baba evine götürülen şehidin cenazesi burada helallik alındıktan sonra kortej eşliğinde Aksaray Ulu Camisi'ne götürüldü. Burada binlerce kişi tarafından karşılanan şehit Kadir Yıldız'ın tabutu tekbirler eşliğinde cami avlusuna taşındı. Güçlükle ayakta duran şehidin babası Atay Yıldız, eşi Türkan Açkun Yıldız, kardeşleri ve yakınları jandarma ve sağlık görevlileri tarafından sakinleştirilmeye çalışıldı. Cenaze namazı ikindi namazını müteakip İl Müftüsü Cemalettin Bal tarafından kıldırıldı. Cenaze namazının ardından şehidin 5 aylık kızı Ebrar Yaren Yıldız dedesinin kucağındayken kundağıyla babasının Türk Bayrağı ile sarılı tabutunun üzerine koyuldu. 5 aylık Ebrar Yaren babasının tabutu üzerinde babasını son yolculuğa uğurladı. Şehidin cenazesi Aksaray Şehitliğinde defnedildi.

Cenaze namazına Aksaray protokolü, siyasiler, STK başkanları ve binlerce vatandaşın yanı sıra Milli Savunma Bakan Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu da katıldı.

Kaynak: İHA